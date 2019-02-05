Самоуничтожившуюся картину Бэнкси выставили в музее: видео

Картину Бэнкси "Девочка с красным воздушным шаром" выставили в музее современного искусства Фридера Бурды в немецком Баден-Бадене. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, в октябре прошлого года картину продали на аукционе за $1,3 млн. После того, как ведущий ударил молотком "продано", запустился процесс самоликвидации. В раме был спрятан шредер, который порезал нижнюю часть картины на мелкие полосочки.

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На этот раз сотрудники музея разобрали раму и деактивировали встроенный в нее шредер, чтобы убедиться, что он не уничтожит картину до конца.

Посетители музея могут увидеть картину бесплатно.

Владелец полотна предоставил его баденскому музею на месяц, после чего "Девочка с красным воздушным шаром" отправится на экспозицию в Штутгарт.