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12.06.2019, 10:15

Бэнкси показал новую работу в Лондоне: фото

Художник стрит-арта создал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу

Художник стрит-арта Бэнкси создал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

На закрытом дверном ролете с надписью "Не пускать" изображена крыса, которая разбивает молотком амбрный замок.

Замочная скважина выполнена в форме буквы "Т", а дверь расположена рядом с пунктом таможенного контроля.

В феврале картину Бэнкси "Девочка с красным воздушным шаром" выставили в музее современного искусства Фридера Бурды в немецком Баден-Бадене. в октябре прошлого года картину продали на аукционе за $1,3 млн. После того, как ведущий ударил молотком, запустился процесс самоликвидации картины.

Владелец полотна предоставил его баденскому музею на месяц, после чего "Девочка с красным воздушным шаром" должна была отправиться на экспозицию в Штутгарт.

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Теги: лондон, граффити, бэнкси, культура, живопись
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