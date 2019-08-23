Кернес - депутату Слуги народа : "Шо ты прическу не сделала?"

Мэр Харькова Геннадий Кернес необычно представил новоизбранную депутатку от Слуги народа Марию Мезенцеву во время сессии Харьковского городского совета.

"Мы предоставляем слово Марии Мезенцевой... Но она хоче "подякувати", да и все. Ну шо ты прическу не сделала, ничего не сделала...", - сказал Кернес.

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Представитель президентской партии возразила, что всегда ходит с прической и она у нее "натуральная". Однако Кернес ей не поверил.

"Нет, я видел твои ролики – немножко иначе", – сказал мэр.

Депутат лишь улыбнулась в ответ Кренесу и начала свою речь.

Во время сессии горсовета Мезенцева сложила полномочия депутата Харьковского горсовета, так как была избрана народным депутатом от партии Слуга народа по 168 одномандатному округу.

Ранее Кернес подписал решение о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

В июле мэр заявил, что восстановил в городе памятник маршалу Жукову - "как и обещал".

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