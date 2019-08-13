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Аброськин ответил, почему полиция не справляется с наркотрафиком

Аброськин ответил, почему полиция не справляется с наркотрафиком - Фото
Вячеслав Аброськин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.08.2019, 16:11

Законодательство слишком лояльное, посетовал заместитель главы Нацполиции

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что "с трудом понимает", чего требует от правоохранителей мэр Харькова Геннадий Кернес, когда призывает полицию усилить борьбу с незаконным распространением наркотиков. Об этом Аброськин написал в Facebook.

Недавно Кернес обвинил полицию, что она не справляется с наркотрафиком в Харькове, и призвал объединиться в борьбе с этой проблемой.

"Я полностью согласен с мэром Харькова в плане того, что действительно уже пора объединиться для противодействия лидерам преступных организаций, наркокартелей, но я с трудом понимаю, что именно он требует от полиции", - написал Аброськин.

В качестве "объяснения" он привел пример, когда суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест подозреваемому в контрабанде 400 кг кокаина.

По словам Аброськина, полиция якобы эффективно выполняет свои обязанности, но "в связи с лояльным законодательством" распространители наркотиков "через несколько дней выходят на свободу и продолжают свой преступный бизнес".

"Но мы не опускаем руки и работаем дальше, но это борьба с ветряными мельницами", - написал замглавы Нацполиции.

При этом Аброськин обвинил Кернеса в том, что сам он ничего не делает для борьбы с проблемой. В частности, он отметил, что в Харькове отсутствует централизованная система видеонаблюдения.

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