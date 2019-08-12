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Князев ответил, почему полиция не может побороть янтарную мафию

Князев ответил, почему полиция не может побороть янтарную мафию - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 15:00

Глава Нацполиции допустил, что военнослужащие Нацгвардии тоже "в схеме" незаконной добычи янтаря

Для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области усилий полиции недостаточно. Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс. Так ответил глава Нацполиции Сергей Князев на критику президента Владимира Зеленского в адрес полиции, которая, по мнению главы государства, "прикрывала" криминальных авторитетов.

Князев рассказал, что в городе Сарны создано подразделение Нацгвардии для борьбы с незаконной добычей янтаря.

"А мне говорят, что Нацгвардия тоже в этой схеме… Мне говорят, что они считают машины, сколько машин выезжает", - перебил Князева президент.

"Возможно, и так, господин президент", - ответил глава Нацполиции.

"Очевидно, что для эффективного противодействия незаконной добыче янтаря в северных областях страны усилий полиции недостаточно, и я признаю это", - продолжил Князев.

При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна реагировать также общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил.

Глава Нацполиции также заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил охраны недр, так как сейчас это преступление, по его словам, не относится к категории тяжких. Это, как уверяет чиновник, "существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса".

"Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", - сказал Князев.

Кроме того глава Нацполиции заявил, что за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря, уголовная ответственность "на сегодняшний день вообще не предусмотрена".

Таким образом сейчас, как признался Князев, к ответственности привлекаются рядовые исполнители, "а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, ответственности избегают".

После этого Зеленский спросил Князева, кто такой "Пират" Виктор Олийнык. Князев ответил, что это "какой-то представитель соответствующего криминалитета". Президент поручил Князеву совместно с СБУ заняться организаторами незаконной добычи янтаря.

При этом Зеленский заявил, что руководители областных управлений полиции и СБУ должны быть уволены. Ни к главе Нацполиции, ни к главе МВД он такого требования не выдвинул.

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Владимир Зеленский полиция сергей князев янтарь
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