Зеленский посоветовал янтарным "пиратам" убираться из страны

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский распорядился снять руководство местной полиции и Службы безопасности Украины, а тамошним криминальным авторитетам посоветовал "сменить страну своей жизни".

По его словам, в распоряжении у Нацполиции есть статистика, по которой эксперты оценивают объем черного рынка янтаря в $500 млн в год. То есть, потери государства составляют десятки миллиардов гривень.

"У меня вопрос. Кто такой "Пират" Виктор Олийнык?" - спросил Зеленский.

На это глава Нацполиции Сергей Князев ответил, что это представитель местного криминалитета.

"Есть ли уголовные дела по поводу этого человека? Это один из главных пиратов", - спросил президент. Князев сказал, что дела находятся в начальной стадии, но они неэффективны и до суда не доходят.

После этого глава государства поручил Князеву совместно с СБУ и другими правоохранительными органами заняться организаторами незаконной добычи янтаря.

"Я думаю, эти люди сами о себе это знают, сейчас нас слушают. Самый лучший вариант - чтобы они собирали свои вещи и изменили адрес своего существования, сменили страну своей жизни. Это для них будет самый мягкий вариант".