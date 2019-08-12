Зеленский устроил разнос СБУ и Нацполиции в Житомирской области

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Начальник полиции Житомирской области отчитался о "прекращении массовой добычи" янтаря в регионе, в ответ на что президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Олевске, выразил ему недоверие и посоветовал уволиться.

В ходе совещания по проблеме незаконной добычи янтаря Зеленский обратился к руководителю областной полиции Вячеславу Печененко с вопросом: "Вам приятно, что о вашей полиции говорят, что вы все тоже в схеме? Как нам с этим жить, о какой безопасности мы говорим?"

На это Печененко заявил, что результаты деятельности за последние три года "улучшились" и "мы почти прекратили массовую добычу".

Зеленский его перебил: "Я вам не верю, простите, пожалуйста. Я буду говорить с руководителем. Я вам тоже очень рекомендую покинуть свою должность. Буду говорить с господином Аваковым (глава МВД Арсен Аваков, - ред.), сейчас с Князевым (глава Нацполиции, - ред.). Я не верю вам, потому что за четыре года - вы говорите, что прекратили, а у нас есть экономические выводы, что тут "прекратилось".

Президент предположил, что Печененко "может, и нормальный человек, может, в схеме не был". "Но вы не можете ничего сделать с янтарными пиратами Житомирской области", - сделал он вывод.

С таким же вопросом Зеленский обратился к руководителю областной СБУ Виктору Панасюку: "А вы знаете, что СБУ тоже в этой схеме?"

После короткого ответа о том, что СБУ противодействует незаконной добыче янтаря и о том, сколько изъято солнечного камня, Зеленский сказал: "Я вас благодарю, мы сменим главу СБУ в Житомирской области".

Смотреть примерно с шестой минуты:

Зеленский также посоветовал янтарным "пиратам" убираться из страны.

Глава Нацполиции заявил, что масштабная незаконная добыча янтаря привела к том, что северные области находятся на грани экологической катастрофы.

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