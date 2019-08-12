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Князев: Север Украины - на грани экологической катастрофы

Князев: Север Украины - на грани экологической катастрофы - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 12:47

Незаконная добыча янтаря приводит к сильнейшим нарушениям в экосистемах региона

Масштабная незаконная добыча янтаря привела к том, что северные области Украины находятся на грани экологической катастрофы. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил сегодня на совещании с президентом Владимиром Зеленским, врио главы СБУ Иваном Бакановым и новым руководством Житомирской области.

По предварительным подсчетам, отметил Князев, только в трех регионах "черные" копатели повредили более 6200 га леса и более 1000 га сельскохозяйственных земель.

"В таких условиях отсутствие природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части нашего государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы", - сказал он.

Действия нарушителей закона чаще всего карались мизерными штрафами. Незаконная добыча янтаря, заявил глава Нацполиции, не могла происходить без сотрудничества бандитов с местными органами власти и силовиками

По его словам, в 2016 году для доступа в труднопроходимые места в распоряжение полиции было передано 12 единиц специальной и бронетехники, привлечены группы аэроразведки, сформированы передвижные поисковые группы, которые были сняты со второй линии обороны в Донбассе.

"В мирной части Украины мы занимались почти военными операциями", - добавил он.

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