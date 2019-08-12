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Зеленский привез Житомиру нового главу ОГА: кто это такой

Зеленский привез Житомиру нового главу ОГА: кто это такой - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
12.08.2019, 11:53

Новым председателем областной государственной администрации стал бывший сотрудник Службы безопасности Украины полковник Виталий Бунечко

Сегодня, 12 августа, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки западнее Киева представил нового  председателя Житомирской области: им стал Виталий Бунечко. Заседание в местной областной госадминистрации транслировал Facebook Офиса президента.

Бунечко родился в 1973 году в городе Сарны Ровенской области. В 1995-м окончил исторический факультет Волынского университета им. Леси Украинки, спустя два года - академию СБУ по специальности правоведение. До назначения губернатором работал первым замглавы регионального главка СБУ в Мариуполе.

Судя по данным в электронной декларации Бунечко за 2018 год, он прописан в Киеве, но до недавнего времени проживал якобы в поселке Приморское, который находится между Мариуполем и фронтовым Широкино.

Из задекларированного имущества у чиновника - лишь двое наручных часов Frank Muller и Zenit. Его зарплата за прошлый год составила 365 409 грн. Из наличности у Бунечко задекларировано $39 000 и €32 000.

С 27 октября 2016 года по 24 июня 2019-го ЖОГА возглавлял Игорь Гундич. После его увольнения врио губернатора был назван Ярослав Лагута.

  • Сегодня Зеленский поучаствует в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.
  • В феврале 2019 года в Кропивницком на заседании ОГА случился конфуз: местный чиновник во время отчета главы регионального развития, градостроения и архитектуры случайно громко включил порно - видео.

Читайте аналитику: Легализовать нельзя запретить. Как бороться с янтарной мафией

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