"Вы в схеме, мне пишут". Зеленский - о главе Житомирского лесхоза

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что начальник управления лесного хозяйства Житомирской области Андрей Куринский может являться одной из ключевых персон в схеме по незаконной добыче янтаря и предложил ему уволиться. Об этом он сказал во время совещания в Олевске Житомирской области, которое Офис президента транслировал в Facebook.

"Вы в этой схеме. Мне пишут. Странно? Ну, как странно? У меня есть статистика. Вы в этой схеме. Все решается через вас", - заявил Зеленский.

На возражения чиновника, что данная информация является клеветой, Зеленский ответил: "Клевета? Какая клевета? Вы ничего не знаете, что у вас происходит в области? ... Есть такой у вас бандит пират Виктор Олийнык - о нем тоже ничего не знаете?" - В ответ Куринский отрицательно покачал головой. - "Понял вас. Хорошо, будем по-другому. А очень хотите работать? Вы неполезны государству, согласно статистике, которая у меня есть".

На вопрос Зеленского Куринский сказал, что на своей должности работает пять лет.

"Именно пять лет разграблений... Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? ... Вы можете сами уволиться или как налоговики будете, из одной области от нас сбегают в другую? Можем договориться, что вы увольняетесь и все? Когда? Нужно было пять лет назад, я это уже понял. Поэтому, если можно, сделайте это завтра", - подытожил президент.

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