Громкое дело о 400 кг кокаина: трое подозреваемых уже на свободе

Скриншот с видео

Суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест без применения браслета троим из девяти подозреваемых в контрабанде 400 кг кокаина, о разоблачении которой громко заявила полиция 2 июля. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он сказал это на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США, совместно с которыми Нацполиция провела эту операцию.

Представители DEA выразили обеспокоенность такой ситуацией.

2 июля Нацполиция устроила большую пресс-конференцию, на которой заявила о разоблачении контрабанды кокаина из Латинской Америки в страны западной Европы. При этом полицейские зачем-то продемонстрировали журналистам все 400 кг изъятого наркотика.

Были задержаны девять фигурантов, которых суд отправил в СИЗО с альтернативой залога.

По словам Аброськина, трое подозреваемых, среди которых и организатор, внесли залог - суд изменил им меру пресечения на ночной домашний арест без применения электронного браслета.

Какой суд принимал решение, замглавы Нацполиции не уточнил.

Среди задержанных - граждане Украины, РФ, Великобритании и Нидерландов.

Аброськин предупредил американских партнеров о возможных рисках, связанных с их выездом за пределы Украины.