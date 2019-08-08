Громкое дело о 400 кг кокаина: трое подозреваемых уже на свободе

Суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест без применения браслета троим из девяти подозреваемых в контрабанде 400 кг кокаина, о разоблачении которой громко заявила полиция 2 июля. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Он сказал это на встрече с представителями Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США, совместно с которыми Нацполиция провела эту операцию.
Представители DEA выразили обеспокоенность такой ситуацией.
2 июля Нацполиция устроила большую пресс-конференцию, на которой заявила о разоблачении контрабанды кокаина из Латинской Америки в страны западной Европы. При этом полицейские зачем-то продемонстрировали журналистам все 400 кг изъятого наркотика.
Были задержаны девять фигурантов, которых суд отправил в СИЗО с альтернативой залога.
По словам Аброськина, трое подозреваемых, среди которых и организатор, внесли залог - суд изменил им меру пресечения на ночной домашний арест без применения электронного браслета.
Какой суд принимал решение, замглавы Нацполиции не уточнил.
Среди задержанных - граждане Украины, РФ, Великобритании и Нидерландов.
Аброськин предупредил американских партнеров о возможных рисках, связанных с их выездом за пределы Украины.