Полиция изъяла 400 кг кокаина на $60 млн из Колумбии: видео

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Наркотики, по данным полиции, везли в страны западной Европы и в Украину

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Полиция под руководством Генпрокуратуры уличила канал контрабанды наркотиков – кокаина – из Латинской Америки в страны западной Европы, а также в Украину. Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, вероятные контрабандисты установили связь с международной преступной группировкой. Один из каналов – из Колумбии в Украину.

"Проведено ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 килограмм наркотического средства кокаин, чистота которого, по выводу экспертов, составляет более 90%", - сказал Князев.

Общая стоимость изъятых наркотиков – около $60 млн.

Изъятые наркотики представители полиции принесли с собой на брифинг.

19 июня задержали первых троих – граждан Украины. По данным полиции, они отвечали за транспортировку и реализацию наркотиков. Позже были задержаны также граждане Нидерландов и Великобритании. Сначала полиция изъяла 270 кг. Вторая и третья части – 60 и 70 кг контрабанды - были изъяты вчера, 1 июля.

Всего у полиции девять подозреваемых.

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Теги: полиция, кокаин, контрабанда
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