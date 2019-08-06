Кернес увидел, как "наркоманы жрут дрянь" на улицах Харькова

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает критической ситуацию с распространением наркотиков в городе. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

По словам городского главы, все районы города буквально напичканы "закладками", а "наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь".

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик..." - пишет чиновник.

Также Кернес заявил, что полиция не справляется с наркотрафиком в городе, и призвал общественность объединяться для борьбы с проблемой.

Ранее сообщалось, что весной в Харькове от передозировки наркотиками погиб 14-летний мальчик.

В начале июля Нацполиции удалось перекрыть канал наркотрафика из Латинской Америки, изъяв при этом 400 кг колумбийского кокаина стоимостью $60 млн.

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