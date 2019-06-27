В самолете сопровождения президента Бразилии нашли 40 кг кокаина

Жаир Болсонару (фото - ЕРА)

На одном из военных самолетов, сопровождавших лайнер президента Бразилии Жаира Болсонару на саммит G20, перевозили 39 кг кокаина. Наркотик обнаружили в багаже бразильского военнослужащего в Испании. Об этом сообщает ВВС.

Кокаин нашли, когда самолет, летевший в Осаку, где проходит саммит, совершил транзитную посадку в испанской Севилье.

По информации СМИ, задержан 38-летний сержант Мануэль Сильва Родригес. Сообщается, что он сопровождал трех бразильских президентов в 29 международных поездках.

Источники журналистов говорят, что Родригес вышел из самолета с багажом в руках. Во время проверки в багаже нашли 37 свертков с кокаином.

Военный должен был сопровождать президента на обратном пути, сам Болсонару летел на другом самолете, который по пути в Осаку приземлился в Лиссабоне.

Причем самолет президента тоже должен был сесть в Севилье, но план изменился.

Министр окружающей среды Великобритании и претендент на пост премьер-министра этой страны Майкл Гоув признался, что несколько раз употреблял кокаин 20 лет назад