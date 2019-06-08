Кандидат в премьеры Британии признался, что употреблял кокаин

Майкл Гоув (фото - ЕРА)

Министр окружающей среды Великобритании и претендент на пост премьер-министра этой страны Майкл Гоув признался, что несколько раз употреблял кокаин 20 лет назад, передает Daily Mail.

"Я несколько раз принимал наркотики на общественных мероприятиях более 20 лет назад", - сказал он журналистам.

При этом Гоув добавил, что "глубоко сожалеет" об этой "ошибке". Он пояснил, что в то время был молодым журналистом, но "оглядываясь назад" думает, что "лучше бы этого не делал".

Гоув также сказал, что уверен: прошлые ошибки не дисквалифицируют людей.

Выдвижение официальных кандидатов на пост премьера Британии состоится в понедельник, 10 июня.

7 июня премьер-министр Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии. Однако она останется премьером до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.