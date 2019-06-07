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07.06.2019, 19:29

Тереза Мэй официально оставила пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй официально оставила пост лидера Консервативной партии - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Политик останется премьером Великобритании до тех пор, пока не будет выбран ее преемник

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии, но останется премьером до тех пор, пока не будет выбран ее преемник. Об этом сообщает BBC.

Через две недели после того, как Мэй объявила о своем намерении уйти, она подала заявление об отставке в парламентский комитет.

Сейчас одиннадцать депутатов-консерваторов являются претендентами на пост лидера партии и, в конечном итоге, премьер-министра.

Ожидается, что победитель будет объявлен до 22 июля.

Мэй остается исполняющей обязанности лидера партии во время процесса выборов.

24 мая Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Вскоре после этого СМИ назвали возможных претендентов на ее пост.

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Теги: Консервативная партия, отставка, Тереза Мэй
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