Тереза Мэй официально оставила пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии, но останется премьером до тех пор, пока не будет выбран ее преемник. Об этом сообщает BBC.

Через две недели после того, как Мэй объявила о своем намерении уйти, она подала заявление об отставке в парламентский комитет.

Сейчас одиннадцать депутатов-консерваторов являются претендентами на пост лидера партии и, в конечном итоге, премьер-министра.

Ожидается, что победитель будет объявлен до 22 июля.

Мэй остается исполняющей обязанности лидера партии во время процесса выборов.

24 мая Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Вскоре после этого СМИ назвали возможных претендентов на ее пост.