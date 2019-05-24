В Великобритании назвали возможных кандидатов на пост премьера

Тереза Мэй (фото - Getty Images)

Сегодня, 24 мая, после объявления премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии Терезой Мэй даты своей отставки, СМИ назвали возможных претендентов на ее место. Список потенциальных премьеров опубликовало AFP.

Среди них:

Борис Джонсон - экс-министр иностранных дел, один из лидеров идеи Brexit, возраст - 54 года;

Доминик Рааб - экс-министр по Brexit, пылкий сторонник отделения от ЕС, возраст - 45 лет;

Майкл Гоув - министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, влиятельная фигура среди сторонников Brexit, возраст - 51 год;

Джереми Хант - министр иностранных дел, противник Brexit, возраст - 52 года;

Саджид Джавид - министр внутренних дел, противник Brexit, возраст - 49 лет;

Андреа Лидсом - экс-лидер Палаты общин, влиятельная фигура среди сторонников Brexit, возраст - 56 лет.

Ранее сегодня, 24 мая, Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня.

22 мая Тори устроили "мятеж" в кабинете Мэй, пытаясь вынудить премьера уйти в отставку, причем "министры присоединились к бунту". Сама премьер заявила, что проведет сегодня, 23 мая, еще одну агитацию по поводу выборов в Европарламент.

Накануне лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом заявила об отставке, потому что больше не верит в правительственный подход к Brexit. Перед этим 21 член правительства ушел в отставку из-за проблем с Brexit.