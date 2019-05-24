Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.05.2019, 12:35

Тереза Мэй объявила дату своей отставки

Тереза Мэй объявила дату своей отставки - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании сказала, что уйдет в отставку 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Об этом сообщает Reuters.

Во время своей речи она расплакалась.

22 мая Тори устроили "мятеж" в кабинете Мэй, пытаясь вынудить премьера уйти в отставку, причем "министры присоединились к бунту". Сама премьер заявила, что проведет сегодня, 23 мая, еще одну агитацию по поводу выборов в Европарламент.

Накануне лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом заявила об отставке, потому что больше не верит в правительственный подход к Brexit. Перед этим 21 член правительства ушел в отставку из-за проблем с Brexit.

Читайте также: Brexit. Мэй согласилась на голосование о новом референдуме

Отправить:
Распечатать:
Теги: Тереза Мэй, brexit
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 