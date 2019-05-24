Тереза Мэй объявила дату своей отставки

Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Об этом сообщает Reuters.

Во время своей речи она расплакалась.

22 мая Тори устроили "мятеж" в кабинете Мэй, пытаясь вынудить премьера уйти в отставку, причем "министры присоединились к бунту". Сама премьер заявила, что проведет сегодня, 23 мая, еще одну агитацию по поводу выборов в Европарламент.

Накануне лидер Палаты общин Великобритании Андреа Лидсом заявила об отставке, потому что больше не верит в правительственный подход к Brexit. Перед этим 21 член правительства ушел в отставку из-за проблем с Brexit.

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