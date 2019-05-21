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21.05.2019, 19:45

Brexit. Мэй согласилась на голосование о новом референдуме

Brexit. Мэй согласилась на голосование о новом референдуме - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер Британии пошла на компромисс ради принятия в парламенте сделки с Брюсселем

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Сегодня, 21 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что согласна провести в Палате общин голосование о втором референдуме по Brexit. Это - одна из уступок, при помощи которых премьер надеется провести через парламент три раза отвергнутое им соглашение о выходе из Евросоюза. Об этом сообщает BBC.

По словам Мэй, положение о референдуме будет включено в проект постановления парламента относительно соглашения с ЕС. Премьер-министр таким образом приглашает противников выхода из ЕС, выступающих за второй референдум, одновременно проголосовать и за референдум, и за выход из Евросоюза на условиях, прописанных в соглашении.

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Большинство депутатов, которые выступают за второй референдум, добиваются именно отмены Brexit.

Отмечается, что по мнению большинства британских комментаторов, шансы на прохождение проекта соглашения с ЕС в Палате общин с четвертой попытки крайне малы: оппозиция, с одной стороны, и жесткие брекзитеры-тори, с другой, не удовлетворятся предложенными компромиссами и все равно проголосуют против.

Мэй намерена предпринять четвертую попытку провести через парламент проект соглашения о выходе из ЕС на первой неделе июня. После этого премьер обещает, вне зависимости от исхода голосования, сообщить однопартийцам, когда она уйдет в отставку. Предполагается, что Мэй покинет посты главы Консервативной партии и премьер-министра в течение лета.

17 мая сообщалось, что премьер-министр Великобритании не договорилась с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином по поводу соглашения о выходе страны из Европейского Союза.

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Теги: Тереза Мэй, brexit, референдум
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