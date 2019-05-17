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17.05.2019, 16:24

Мэй не договорилась с оппозицией о Brexit: сделка под угрозой

Мэй не договорилась с оппозицией о Brexit: сделка под угрозой - Фото
Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Договориться не смогли из-за разногласий в политических вопросах

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не договорился с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином по соглашению о выходе страны из Европейского Союза. Об этом заявил сам Корбин, передает издание Independent.

"Мы не смогли договориться (с Мэй - ред.) из-за разногласий в политических вопросах между нами", - сказал он.

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Отмечается, что без поддержки оппозиции британский парламент точно не одобрит соглашение Мэй о выходе страны из ЕС.

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15 мая сообщалось, что правительство Великобритании намерено договориться о заключении соглашения по выходу из Евросоюза к июлю этого года. По данным СМИ, это увеличит шансы британских депутатов, избранных на европейских выборах, занять места в Европарламенте.

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Теги: Тереза Мэй, brexit
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