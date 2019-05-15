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15.05.2019, 06:50

Brexit. У Мэй сказали, когда Британия может утвердить соглашение

Brexit. У Мэй сказали, когда Британия может утвердить соглашение - Фото
Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)

Великобритания может утвердить соглашение по Brexit до июля

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Правительство Великобритании намерено договориться о заключении соглашения по выходу из Евросоюза к июлю этого года. Об этом сообщил пресс-секретарь британского кабмина, передает AFP.

По данным издания, это увеличит шансы британских депутатов, избранных на европейских выборах, занять места в Европарламенте

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На заседании правительства министры договорились о продолжении переговоров с оппозиционной Лейбористской партией относительно принятия парламентом соглашения о выходе, которое согласовано премьером страны Терезой Мэй с ЕС.

Пресс-секретарь Мэй отметил, что министры согласились утвердить любой план выхода до летних каникул в парламенте, которые обычно начинаются в конце июля.

"Она (Мэй, - ред.) работает над тем, чтобы заключить соглашение как можно скорее", - сказал он.

В пресс-службе премьера объяснили, что если депутаты Европарламента будут избраны и британский парламент до 30 июня не одобрит законопроект о выходе, получивший королевское одобрение, то "они займут свои места".

Великобритания примет участие в выборах в Европейский парламент 23 мая 2019 года.

10 мая 2019 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что вероятность того, что Великобритания останется в Европейском Союзе около 30%.

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Теги: ЕС, Тереза Мэй, brexit, cоглашение
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