Туск сказал, какие шансы на отмену Brexit

Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Вероятность того, что Великобритания останется в Европейском Союзе около 30%. Такое мнение высказал президент Европейского совета Дональд Туск, передает The Guardian.

По его словам, если в стране пройдет повторный референдум, то граждане, скорее всего, откажутся от Brexit. Туск также отметил, что первый референдум прошел "в самый неподходящий момент, это был результат неправильного политического расчета". Кроме того, перед референдумом не было реального обсуждения последствий.

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"Сегодня результат, вероятно, выглядел бы иначе. Как это ни парадоксально, Brexit разбудил в Великобритании проевропейское движение", - добавил политик.

7 мая президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что собственной политической ошибкой считает невмешательство в дискуссию во время проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза – Brexit.