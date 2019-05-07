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07.05.2019, 18:10

Юнкер признался в своей "самой большой ошибке"

Юнкер признался в своей "самой большой ошибке" - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - Flickr Европарламента)

Ошибкой, по словам главы Еврокомиссии, было не вмешиваться в решения о Brexit

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер собственной политической ошибкой считает невмешательство в дискуссию во время проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза – Brexit. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, передает Укринформ.

"Что я сделал не так? Я вам скажу ... Самая большая политическая ошибка, которую я сделал - это то, что слишком прислушивался к правительству Великобритании, в то время - к премьеру Кэмерону, призвал не вмешиваться в кампанию вокруг референдума. Это была ошибка - не вмешиваться", - сказал Юнкер.

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Он отметил, что они были "единственными, кто был способен разрушить ложь, которая распространялась вокруг этого вопроса".

"Я был неправ, когда хранил молчание в этот важный момент", - подытожил глава Еврокомиссии.

29 апреля Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим главой государства Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. 

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Теги: Жан-Клод Юнкер, brexit
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