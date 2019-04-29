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29.04.2019, 13:59

Юнкер сказал, видит ли он разницу между Порошенко и Зеленским

Юнкер сказал, видит ли он разницу между Порошенко и Зеленским - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото — пресс-служба Европарламента)

Глава Еврокомиссии не нашел "существенной разницы между Порошенко и Зеленским, если речь идет о России"

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит принципиальной разницы между действующим главой государства Петром Порошенко и избранным президентом Владимиром Зеленским, если речь идет о России. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

"Я очень внимательно слушал заявления избранного президента и не нашел никакой существенной разницы между ним и Порошенко, если речь идет о России. Факт, что он стремится завершить войну на востоке Украины, Москве не помогает", - отметил Юнкер.

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Он не стал высказывать каких-либо оценок будущего президента.

"Увидим. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину. Я всегда в контактах с украинцами подчеркиваю, что борьба с коррупцией должна быть усилена", - сказал президент Еврокомиссии.

"Ни одно другое государство за пределами ЕС не получало от нас такой большой помощи. Украинцы провели основополагающие, сложные реформы. Но избранный президент не против европейской интеграции Украины", - отметил Юнкер.

29 апреля Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции.

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Теги: Владимир Зеленский, Россия, Петр Порошенко, Жан-Клод Юнкер
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