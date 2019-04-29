Зеленский возвращается из Турции в Украину: фото

Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции. Об этом сообщает Анадолу.
Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.
Фото: aa.com.tr
"Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан", - отмечает издание.
Фото: aa.com.tr
Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.
Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.
"Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - уточняет издание.
26 апреля утром Зеленский появился в соцсетях и заявил, что улетает на выходные отдыхать в Турцию.