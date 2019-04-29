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29.04.2019, 11:53

Зеленский возвращается из Турции в Украину: фото

Зеленский возвращается из Турции в Украину: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Сегодня политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines

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Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции. Об этом сообщает Анадолу.

Украинский политик вместе с семьей в понедельник утром покинули пятизвездочную гостиницу в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.

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Зеленский пожал руку гражданам Турции, сопровождавшим его в период отпуска.

Фото: aa.com.tr

"Затем политик направился в аэропорт Milas-Bodrum, где у VIP терминала его провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан", - отмечает издание.

Фото: aa.com.tr

Политик вылетел из Турции в Украину регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

Накануне Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.

"Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле", - уточняет издание.

26 апреля утром Зеленский появился в соцсетях и заявил, что улетает на выходные отдыхать в Турцию. 

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, Турция
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