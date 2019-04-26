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26.04.2019, 06:37

Зеленский улетел отдыхать в Турцию, обещает вернуться: фото

Зеленский улетел отдыхать в Турцию, обещает вернуться: фото - Фото
Фото: Facebook / Володимир Зеленський

По словам победившего на выборах президента шоумена, следующие два дня будут первым его отдыхом за последние четыре месяца

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Сегодня в 06:00 избранный президент Владимир Зеленский повился в соцсетях и заявил, что улетает на выходные отдыхать в Турцию. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Володимир Зеленський".

По его словам, информация о том, как и куда от отправляется - это признак открытости, потому что "договаривались быть открытыми".

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"Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня назад", - пишет Зеленский.

Он утверждает, что за четыре последние месяцы это его первые выходные.

"Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха !!!)))", - подчеркнул Зеленский, сел на самолет и улетел.

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Теги: Владимир Зеленский, Турция, отпуск, отдых
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