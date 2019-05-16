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16.05.2019, 23:23

Борис Джонсон будет бороться за пост премьера Великобритании

Борис Джонсон будет бороться за пост премьера Великобритании - Фото
Фото: EPA

Экс-глава МИД Британии - сторонник "жесткого" Brexit

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Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил свои намерения бороться за кресло премьер-министра страны после того, как действующая британская премьер Тереза Мэй оставит эту должность. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Конечно, я собираюсь это сделать", - заявил Джонсон 16 мая во время бизнес-форума в Манчестере. Таким образом он подтвердил прогнозы многих обозревателей и политиков относительно его участия в борьбе за премьерское кресло.

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В прошлом году Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании в знак протеста против линии Мэй в переговорах с Евросоюзом по Brexit. Сам Джонсон является сторонником так называемого "жесткого" выхода Великобритании из ЕС на условиях Лондона.

В конце марта ​​Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение о Brexit. К настоящему времени Мэй уже трижды пыталась провести через парламент соглашение о Brexit, однако безуспешно. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня.

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Теги: Великобритания, борис джонсон, Тереза Мэй, brexit
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