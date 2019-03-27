Brexit: Мэй пообещала уйти в отставку, если ее сделку примут

Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я готова уйти раньше, чем планировалось. Я прошу всех присутствующих поддержать сделку, чтобы мы могли выполнить наш исторический долг", - сказала Мэй на закрытом заседании.

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Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.

Один из депутатов, комментируя заявление Мэй, сказал буквально следующее: "Она четко дала понять, что, если сделку отклонят и в третий раз, премьером страны может стать Джереми Корбин".

Однако в случае одобрения сегодняшнего предложения Мэй, один из самых вероятных кандидатов на пост премьера - Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства. Сам Джонсон сообщил группе тори, что он поддержит сделку по Brexit, предложенную Мэй.

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Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, но британский парламент уже дважды отклонял соглашение Мэй.