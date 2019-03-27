Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 20:15

Brexit: Мэй пообещала уйти в отставку, если ее сделку примут

Brexit: Мэй пообещала уйти в отставку, если ее сделку примут - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Британский премьер попросила парламент поддержать предложенную ею сделку по Brexit, после чего она покинет пост

Реклама
Реклама

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я готова уйти раньше, чем планировалось. Я прошу всех присутствующих поддержать сделку, чтобы мы могли выполнить наш исторический долг", - сказала Мэй на закрытом заседании.

Реклама

Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.

Один из депутатов, комментируя заявление Мэй, сказал буквально следующее: "Она четко дала понять, что, если сделку отклонят и в третий раз, премьером страны может стать Джереми Корбин".

Однако в случае одобрения сегодняшнего предложения Мэй, один из самых вероятных кандидатов на пост премьера - Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства. Сам Джонсон сообщил группе тори, что он поддержит сделку по Brexit, предложенную Мэй.

Читайте также: Туманный Brexit Альбиона: вспоминая прошлое и глядя в будущее 

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, но британский парламент уже дважды отклонял соглашение Мэй.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Тереза Мэй, brexit
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 