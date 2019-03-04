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04.03.2019, 22:53

В Харькове 14-летний подросток умер от отравления наркотиком

В Харькове 14-летний подросток умер от отравления наркотиком - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

15-летний мальчик госпитализирован, он в коме

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2 марта в Харькове в квартире многоэтажки на улице Харьковских дивизий обнаружили труп 14-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полиция установила, что трое подростков сняли дом в поселке Высокий, чтобы отпраздновать день рождения 16-летней девушки. Дети пили алкогольные напитки и очень шумели. Соседи пожаловались хозяину дома и тот попросил подростков уйти. Тогда молодые люди позвонили 20-летней знакомой и приехали к ней переночевать. Утром хозяйка квартиры обнаружила подростков в тяжелом состоянии и вызвала скорую.

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Врачи констатировали смерть 14-летнего мальчика, а 15-летнего подростка в тяжелом состоянии, в коме, доставили в больницу с предварительным диагнозом отравление неизвестными наркотическими веществами.

16-летняя девушка рассказала, что во время празднования дня рождения погибший хвастался, что у него есть наркотическое вещество. Однако, где он его взял подросток не говорил.

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Теги: Харьков, наркотики, дети, полиция
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