В Харькове вернули на место памятник маршалу Жукову: фото

Геннадий Кернес (фото - пресс-служба мэрии Харькова)

В Харькове восстановили памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову. Об этом у себя в Facebook сообщил, выложив соответствующие фото, тамошний мэр Геннадий Кернес.

Ранее он заявлял, что нардеп Виталий Хомутынник "пообещал выделить на это деньги".

Историки Украинского института национальной памяти считают Жукова военным преступником.

В мае 2016 года харьковскую станцию метро "Маршала Жукова" переименовали во "Дворец спорта", а проспект Жукова - в проспект генерала Григоренко. В начале мая 2019-го на сайте мэрии повесили петиции с требованием вернуть проспекту и станции имя Жукова. 19 июня горсовет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в Жукова. Сессию пикетировали, а в УИНП требовали от мэра не делать этого, но Кернес подписал решение. Полиция открыла дело против горсовета.

2 июня протестующие против съезда партии Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам" начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции, а мэр пообещал памятник восстановить.

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