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02.06.2019, 15:30

Кернес возглавил партию, Труханов - сопредседатель

Кернес возглавил партию, Труханов - сопредседатель - Фото
Геннадий Труханов, Геннадий Кернес (фото - МедиаПорт)

Мэра Харькова избрали главой партии Доверяй делам, мэра Одессы - сопредседателем

Мэр Харькова Геннадий Кернес на сегодняшнем съезде был избран главой партии Доверяй делам, которую он основал вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом пишет МедиаПорт.

На съезде также проголосовали за назначение Труханова сопредседателем партии.

Кернес заявил, что в случае прохождения партии в Верховную Раду он останется на посту мэра. "Уступлю свое место (во главе партии - ред.) профессионалу", - сказал он.

Мэр Харькова заявил также, что партия намерена "помогатьновому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее".

Кроме того, он намерен восстановить снесенный представителями Национального корпуса памятник Жукову.

Напомним, Нацкорпус устроил сегодня акцию протеста у Дворца спорта, где проходил съезд. Пееред входом в здание образовалась давка. Один человек был травмирован, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сопредседатель партии Відродження Виталий Хомутынник в комментарии УП заявил, что его политсила объединится с партией Доверяй делам и частью партии Наш край для участия в выборах.

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Теги: верховная рада, выборы, геннадий труханов, геннадий кернес, Доверяй делам
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