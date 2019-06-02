Кернес возглавил партию, Труханов - сопредседатель

Геннадий Труханов, Геннадий Кернес (фото - МедиаПорт)

Мэр Харькова Геннадий Кернес на сегодняшнем съезде был избран главой партии Доверяй делам, которую он основал вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом пишет МедиаПорт.

На съезде также проголосовали за назначение Труханова сопредседателем партии.

Кернес заявил, что в случае прохождения партии в Верховную Раду он останется на посту мэра. "Уступлю свое место (во главе партии - ред.) профессионалу", - сказал он.

Мэр Харькова заявил также, что партия намерена "помогатьновому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее".

Кроме того, он намерен восстановить снесенный представителями Национального корпуса памятник Жукову.

Напомним, Нацкорпус устроил сегодня акцию протеста у Дворца спорта, где проходил съезд. Пееред входом в здание образовалась давка. Один человек был травмирован, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сопредседатель партии Відродження Виталий Хомутынник в комментарии УП заявил, что его политсила объединится с партией Доверяй делам и частью партии Наш край для участия в выборах.