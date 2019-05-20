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20.05.2019, 16:05

Кернес и Труханов создают новую партию на выборы - источники

Кернес и Труханов создают новую партию на выборы - источники - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)

С партией Труханова-Кернеса объединится партия Відродження

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Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Об этом LIGA.net сообщили собственные источники.

Новую политсилу создадут на базе партии Труханова Доверяй делам.

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Будущая партия, по информации источников, будет ориентироваться на избирателей южных и восточных областей.

Также собеседники агентства отметили, что в партию Труханова-Кернеса может влиться партия Відродження.

Сопредседатель партии Відродження Виталий Хомутынник в комментарии Украинской правде заявил, что его политсила объединится с партией Труханова Доверяй делам и частью партии Наш край для участия в выборах в Верховную Раду.

"Мы уже в мае планируем провести съезд и вы все увидите. Могу только подтвердить, что Труханов и [член партии Видродження, городской глава Харькова Геннадий] Кернес будут в первой пятерке списка", — сказал Хомутынник.

Он отметил, что к объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин. Переговоры об объединении с другими депутатами продолжаются.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину с бизнесменом, совладелецем 95 квартала Тимуром Миндичем и народным депутатом фракции Видродження Андреем Шипко.

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Теги: выборы, парламент, партия, геннадий труханов, геннадий кернес
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