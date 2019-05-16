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16.05.2019, 11:37

Журналист сообщил, с кем сегодня прилетел Коломойский в Украину

Журналист сообщил, с кем сегодня прилетел Коломойский в Украину - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

По словам Юрия Бутусова, вместе с олигархом прилетели два человека

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Вместе олигархом Игорем Коломойским сегодня ночью прилетели в Украину бизнесмен, совладелец 95 квартала Тимур Миндич и народный депутат фракции Видродження Андрей Шипко. Об этом у себя в Facebook cообщил журналист Юрий Бутусов.

"Вместе с ним было два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции Відродження Андрей Шипко", - отметил Бутусов.

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Он уточнил, что Коломойский не находится в розыске, "на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем".

13 мая в Днепр уже вернулся бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

16 мая сообщалось, что Коломойский, который был губернатором Днепропетровской области, вернулся в Украину.

 

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Теги: игорь коломойский, геннадий боголюбов
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