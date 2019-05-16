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16.05.2019, 06:12

Коломойский ночью вернулся в Украину

Коломойский ночью вернулся в Украину - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Чем теперь займется, бизнесмен пока не знает

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Опальный для уходящей власти бизнесмен Игорь Коломойский, который первые месяцы при ней был губернатором Днепропетровской области, вернулся в Украину. Об этом в Telegram сообщил журналист расследовательской программы Схемы Михаил Ткач.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы Приват с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он, добавив позднее, что на борту был Коломойский.

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Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, он говорит, что "не знает".

Он не был в Украине с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.

Коломойский собирался вернуться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, с которым у него (формально) в прошлом были бизнес-связи.

Партнер Коломойского по группе Приват Геннадий Боголюбов также вернулся в Украину из Израиля.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

LIGA.net провела расследование, кто управляет офшорами Коломойского. Также проведен фактчек его интервью Бигусу.

Читайте мнение: Что нужно Зеленскому, чтобы дистанцироваться от Коломойского

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Теги: игорь коломойский, возвращение
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