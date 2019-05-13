В Украину прилетел партнер Коломойского

Геннадий Боголюбов (фото - rudenko.kiev.ua)

Вчера, 12 мая, в Украину Геннадий Боголюбов - партнер олигарха Игоря Коломойского. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"В 18:00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - отметил Бутусов.

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22 апреля Коломойский заявил, что вернется в Украину после объявления официальных результатов выборов президента, в которых побеждает его бизнес-партнер Владимир Зеленский.

6 мая Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО Арлан. По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО Арлан являются Коломойский и Боголюбов.