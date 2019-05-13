Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 06:16

В Украину прилетел партнер Коломойского

В Украину прилетел партнер Коломойского - Фото
Геннадий Боголюбов (фото - rudenko.kiev.ua)

По данным журналиста Юрия Бутусова, Геннадий Боголюбов прилетел 12 мая в 18:00

Реклама
Реклама

Вчера, 12 мая, в Украину Геннадий Боголюбов - партнер олигарха Игоря Коломойского. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"В 18:00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - отметил Бутусов.

Реклама

22 апреля Коломойский заявил, что вернется в Украину после объявления официальных результатов выборов президента, в которых побеждает его бизнес-партнер Владимир Зеленский.

6 мая Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО Арлан. По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО Арлан являются Коломойский и Боголюбов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Украина, геннадий боголюбов, Коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 