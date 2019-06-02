Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.06.2019, 14:20

В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова

В Харькове протестуют против партии Кернеса и Труханова - Фото
Фото: МедиаПорт

На акции протеста против партии Кернес и Труханова в Харькове снесли памятник Жукову

В Харькове возле Дворца спорта, где проходит съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", устроили акцию протеста. Об этом ообщает МедиаПорт.

Сегодня утром партия Национальный корпус заявила у себя в Telegram, что намерена устроить акцию протеста в городе.

Представители Нацкорпуса образовали коридор, чтобы люди, которые идут во Дворец, не имели возможности избежать "коридора позора". Поэтому перед входом образовалась давка. Один человек уже был травмирован, ему окаали медиционскую помощь.

Начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Артем Попков сообщил, что пострадавший - один из участников съезда. Что именно произошло, Попков не знает, никто в результате инцидента не задержан. "По словам пострадавшего, его ударили", - сообщил Попков.

Позже Нацкорпус переместился к памятнику Жукову и нача его демонтировать. Полиция предприняла попытку разогнать участников акции возле памятника, применив газ, но памятник все же снесли.


Фото: MедиаПорт
Отправить:
Распечатать:
Теги: протест, Харьков, геннадий труханов, нацкорпус, геннадий кернес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 