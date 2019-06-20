Проспект Жукова в Харькове: полиция открыла дело против горсовета

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Харьковская полиция открыла дело по обращению депутата горсовета о переименовании проспекта в Харькове в честь маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Обращение депутат подал вчера, 19 июня. Он считает, что в действиях горсовета Харькова содержатся признаки уголовного нарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды тоталитарных режимов.

В заявлении депутата идет речь также о демонтаже с площади Свободы палатки "Все для победы".

19 июня Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. В городе в связи с этим прошла акция протеста.

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