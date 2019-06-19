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19.06.2019, 14:50

У Вятровича отреагировали на "рекоммунизацию" проспекта Жукова

У Вятровича отреагировали на "рекоммунизацию" проспекта Жукова - Фото
Скриншот из видеозаписи канала ТСН

Сегодня Харьковский горсовет решил вернуть проспекту Григоренко имя маршала Григория Жукова

В Институте национальной памяти требуют от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать сегодняшнее решение горсовета дать проспекту Петра Григоренко его прежнее наименование - маршала Георгия Жукова. Об этом сообщают в пресс-службе института.

В УИНП заявили, что если проспект снова назовут именем Жукова, это нарушит закон, поскольку этот человек занимал руководящие должности в правительстве СССР и Компартии.

В институте также напомнили, что коммунистические названия объектам уже хотели вернуть в Одессе и Баштанке, но прокуратура этого не разрешила.

Сегодня, 19 июня, активисты в Харькове пикетировали сессию горсовета, на которой решали, менять ли название проспекта имени Григоренко. 

Читайте также: Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за переименование проспекта

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Теги: декоммунизация, Харьков, институт национальной памяти, геннадий кернес, проспект жукова
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