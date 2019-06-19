У Вятровича отреагировали на "рекоммунизацию" проспекта Жукова

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В Институте национальной памяти требуют от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать сегодняшнее решение горсовета дать проспекту Петра Григоренко его прежнее наименование - маршала Георгия Жукова. Об этом сообщают в пресс-службе института.

В УИНП заявили, что если проспект снова назовут именем Жукова, это нарушит закон, поскольку этот человек занимал руководящие должности в правительстве СССР и Компартии.

В институте также напомнили, что коммунистические названия объектам уже хотели вернуть в Одессе и Баштанке, но прокуратура этого не разрешила.

Сегодня, 19 июня, активисты в Харькове пикетировали сессию горсовета, на которой решали, менять ли название проспекта имени Григоренко.

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