В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео

В Харькове сегодня протестовали против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Григория Жукова. Сегодня этот вопрос рассматривали на сессии горсовета - и приняли решение о переименовании. Об этом пишет издание Накипело.

На пикет пришли активисты под флагами националистических партий и некоторых общественной организаций. Они держали плакаты "Жуков - убийца", "Жуков - не маршал победы, а маршал смерти".

Во время сессии Харьковский горсовет вернул проспекту имя Жукова.

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии мэра Геннадия Кернеса и главы Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам. Протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Мэр Харькова пообещал восстановить памятник и обсудить переименование проспекта Григоренко на сессии.

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