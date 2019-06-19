Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Участники акции пришли на протест с плакатами о том, что маршал Жуков - "палач" и "маршал смерти"

В Харькове сегодня протестовали против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Григория Жукова. Сегодня этот вопрос рассматривали на сессии горсовета - и приняли решение о переименовании. Об этом пишет издание Накипело

На пикет пришли активисты под флагами националистических партий и некоторых общественной организаций. Они держали плакаты "Жуков - убийца", "Жуков - не маршал победы, а маршал смерти". 

Во время сессии Харьковский горсовет вернул проспекту имя Жукова.

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии мэра Геннадия Кернеса и главы Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам. Протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Мэр Харькова пообещал восстановить памятник и обсудить переименование проспекта Григоренко на сессии. 

Читайте также: Вятрович ответил Зеленскому насчет Кернеса и декоммунизации

Отправить:
Распечатать:
Теги: протест, Харьков, пикет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Дело МН17. Будут названы имена первых подозреваемых: трансляция
Дело МН17. Будут названы имена первых подозреваемых: трансляция
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео
Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео
Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео
Мнение REskilling: новые вызовы надвигающейся цифровой эпохи
Герус заявил о фактической ликвидации формулы Роттердам+
ТЭК Герус заявил о фактической ликвидации формулы Роттердам+
Yanair вернули право летать
Транспорт Yanair вернули право летать
Популярное
фото/видео
Дело МН17. Будут названы имена первых подозреваемых: трансляция
Дело МН17. Будут названы имена первых подозреваемых: трансляция
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео
В Харькове протестовали против проспекта Жукова: видео 12:08
Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео
Порошенко пришел подавать документы в ЦИК: видео 11:47
В Норильск забрела белая медведица: видео
В Норильск забрела белая медведица: видео 07:45
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 