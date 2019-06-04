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04.06.2019, 19:01

Скандал с памятником Жукову. Кернес ответил Зеленскому

Скандал с памятником Жукову. Кернес ответил Зеленскому - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова опубликовал ответ на совет Зеленского по поводу скандала с памятником Жукова

Вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в заявлении в ответ президенту Владимиру Зеленскому.

"Так как вопрос будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения", - заявил он.

Кернес добавил, что станция метро, которая носила раньше имя маршала Жукова, останется с названием "Дворец спорта". Городской глава также сообщил, что снесенный бюст Жукова возобновят на проспекте в ближайшее время.

Ранее Зеленский дал совет Кернесу по поводу скандала с памятником Жукова. 

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам". Позже протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции. Мэр Харькова уже пообещал памятник восстановить.

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Теги: Владимир Зеленский, геннадий кернес, памятник жукову
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