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03.06.2019, 19:50

Вятрович ответил Зеленскому насчет Кернеса и декоммунизации

Вятрович ответил Зеленскому насчет Кернеса и декоммунизации - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Украинского института нацпамяти заявил, что мэр Харькова не может быть арбитром декоммунизации в городе

Мэр Харькова Геннадий Кернес не может быть арбитром в ситуации со снесением памятника советскому маршалу Георгию Жукову, поскольку он "тот, кто спровоцировал обострение, не выполняя закон". Такое мнение высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook.

"Кстати, следует отметить: тезис президента Зеленского, что Россия, комментируя эту харьковскую ситуацию, вмешивается во внутренние дела суверенной Украины – 100% правильная", - добавил он.

Ранее сегодня пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендаль заявила, что президент призывает власти Харькова разрешить правовую коллизию в контексте декоммунизации и обсудить с общественностью вопрос демонтажа памятника.

"И мэр Харькова должен на себя взять ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-то сторону", - отметила она.

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам". Позже протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции. Мэр Харькова уже пообещал памятник восстановить.

Читайте также: МИД РФ: Снос памятника Жукову в Харькове - вызов Зеленскому

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Теги: Владимир Вятрович, Харьков, геннадий кернес, памятник жукову
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