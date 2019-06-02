МИД РФ: Снос памятника Жукову в Харькове - вызов Зеленскому

Мария Захарова (фото - ЕРА)

Официальный представитель МИД страны-оккупанта РФ Мария Захарова считает, что президент Владимир Зеленский должен отреагировать на снос в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом она написала в своем Facebook.

"Включение Владимира Познера (российского пропагандиста - ред.) в списки Миротворца и снос памятника Жукову в Харькове - серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать", - заявила она.

Сегодня, 2 мая, в Харькове протестовали против съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам". Позже протестующие начал демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции. Мэр Харькова уже пообещал памятник восстановить.

9 мая Кернес призвал харьковчан поддержать петиции о сносе палатки для сбора помощи ВСУ на центральной площади Харькова и возвращении советского названия проспекту Григоренко - в честь маршала Жуков. Он сказал, что вынесет вопрос на голосование горсовета, потому что так люди решили. Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович за обратное переименование пригрозил ему тюрьмой.