Кернес об отмене декоммунизации проспекта Жукова: Горсовет решит

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поставит на голосование горсовета вопрос о возвращении советского названия проспекту Григоренко - в честь маршала Жукова, которого считают военным преступником. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Как я поступлю - подпишу это решение или наложу вето - буду думать. Однако, я обязан выносить на сессию Харьковского горсовета вопросы, связанные с обращениями граждан", - заявил Кернес, отметив, что петиция набрала необходимые 5000 голосов.

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На ремарку ведущей о том, что глава Института нацпамяти Владимир Вятрович за обратное переименование пригрозил ему тюрьмой, Кернес сказал: "О какой ответственности можно говорить, если люди подали петицию и она набрала соответствующее количество голосов?".

Сам харьковский мэр, ссылаясь на "выводы юридических компаний и тех, которые занимались историей" сомневается, можно ли Жукова "приравнивать к людям, которые занимались репрессиями".

9 мая Кернес призвал харьковчан поддержать петиции о сносе палатки для сбора помощи украинским военным на центральной площади Харькова и возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.