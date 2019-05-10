Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за переименование проспекта

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинский институт национальной памяти обратился к городскому главе Харькова Геннадию Кернесу по поводу переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова: такие действия – это нарушение закона. Об этом в своем Facebook сообщил глава института Владимир Вятрович.

Он подчеркнул, что переименование в честь Жукова противоречит закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

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По словам Вятровича, если Харьковский горсовет примет решение о переименовании, Институт нацпамяти обратится в Генпрокуратуру для признания таких действий неправомерными и их отмены.

Глава института также отмечает, что за распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти наказанием может быть лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

9 мая Кернес выразил желание убрать палатку для сбора помощи украинским военным с центральной площади города и вернуть проспекту советское название - Георгия Жукова, которого считают военным преступником.