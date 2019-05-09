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09.05.2019, 07:38

Мэр Харькова хочет прогнать волонтеров и вернуть название из СССР

Мэр Харькова хочет прогнать волонтеров и вернуть название из СССР - Фото
Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)

Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет вернуть проспекту советское название и прогнать волонтеров с центральной площади Свободы

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Мэжр Харькова Геннадий Кернес выразил желание убрать палатку для сбора помощи украинским военным с центральной площади города Свободы и вернуть проспекту советское название. Об этом он написал в своем Facebook.

Кернес призвал харьковчан поддержать петиции на сайте горсовета о сносе палатки и возвращении проспекту, названного в честь репрессированного советского генерала и правозащитника Петра Григоренко, имени советского маршала Георгия Жукова, которого считают военным преступником. 

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"На эту палатку на площади Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - заявил он.

С проспектом, по его словам, "все сложнее" и "оба достойны увековечения".

"Но спросите тех немногих ветеранов, кого они называли маршалом победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно" - отметил мэр, пообещав, что предложенное в петициях "не останется на бумаге", если они наберут 5000 голосов.

Тех, кто в комментариях посчитал пост Кернеса "ватным", он назвал "перепатриотами".

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Теги: декоммунизация, ссср, Харьков, мэр, геннадий кернес, площадь свободы, проспект григоренко, маршал жуков
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