Мэр Харькова хочет прогнать волонтеров и вернуть название из СССР

Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)

Мэжр Харькова Геннадий Кернес выразил желание убрать палатку для сбора помощи украинским военным с центральной площади города Свободы и вернуть проспекту советское название. Об этом он написал в своем Facebook.

Кернес призвал харьковчан поддержать петиции на сайте горсовета о сносе палатки и возвращении проспекту, названного в честь репрессированного советского генерала и правозащитника Петра Григоренко, имени советского маршала Георгия Жукова, которого считают военным преступником.

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"На эту палатку на площади Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - заявил он.

С проспектом, по его словам, "все сложнее" и "оба достойны увековечения".

"Но спросите тех немногих ветеранов, кого они называли маршалом победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма переоценить невозможно" - отметил мэр, пообещав, что предложенное в петициях "не останется на бумаге", если они наберут 5000 голосов.

Тех, кто в комментариях посчитал пост Кернеса "ватным", он назвал "перепатриотами".