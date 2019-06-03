Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.06.2019, 17:01

Скандал с памятником Жукову: Зеленский дал совет Кернесу

Скандал с памятником Жукову: Зеленский дал совет Кернесу - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент советует мэру Харькова стать "арбитром" декоммунизации в городе

Президент Владимир Зеленский призывает власти Харькова разрешить правовую коллизию в контексте декоммунизации и обсудить с общественностью вопрос демонтажа памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она отметила, что этот конфликт - результат несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, и свидетельствует о небходимости разработки нового механизма диалога власти и общества.

По ее словам, речь идет о том, что закон о декоммунизации предусматривает демонтаж памятников советским деятелям, но с оговоркой. В законе есть статья 1 ч.4, которая говорит о том, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключением.

Мендель отметила, что та же проблема с переулком Жукова. "Владимир Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, поскольку должны проходить обсуждения с общественностью, должно быть принято решение, наиболее приемлемое для всех сторон", - сказала она.

Комментируя от имени Зеленского реакцию Москвы на снос памятника, Мендель подчеркнула, что это очередная демонстрация вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

По ее словам, правовая коллизия, заложенная в законе, должна решаться территоральной общиной. "И мэр Харькова должен на себя взять ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-то сторону", - отметила она.

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам". Позже протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции. Мэр Харькова уже пообещал памятник восстановить.

Читайте также: МИД РФ: Снос памятника Жукову в Харькове - вызов Зеленскому

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Харьков, памятник жукову
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 