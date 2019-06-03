Скандал с памятником Жукову: Зеленский дал совет Кернесу

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский призывает власти Харькова разрешить правовую коллизию в контексте декоммунизации и обсудить с общественностью вопрос демонтажа памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она отметила, что этот конфликт - результат несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, и свидетельствует о небходимости разработки нового механизма диалога власти и общества.

По ее словам, речь идет о том, что закон о декоммунизации предусматривает демонтаж памятников советским деятелям, но с оговоркой. В законе есть статья 1 ч.4, которая говорит о том, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключением.

Мендель отметила, что та же проблема с переулком Жукова. "Владимир Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, поскольку должны проходить обсуждения с общественностью, должно быть принято решение, наиболее приемлемое для всех сторон", - сказала она.

Комментируя от имени Зеленского реакцию Москвы на снос памятника, Мендель подчеркнула, что это очередная демонстрация вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

По ее словам, правовая коллизия, заложенная в законе, должна решаться территоральной общиной. "И мэр Харькова должен на себя взять ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-то сторону", - отметила она.

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам". Позже протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции. Мэр Харькова уже пообещал памятник восстановить.

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