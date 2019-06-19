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19.06.2019, 11:45

В Харькове переименовали проспект: теперь он снова маршала Жукова

В Харькове переименовали проспект: теперь он снова маршала Жукова - Фото
Скриншот из видеозаписи канала ТСН

Имя Петра Григоренко в областном центре теперь дадут улице, которая проходит от улицы Скрипника до улицы Клочковской

Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом пишет местный ресурс allkharkov.ua.

"За" высказались 59 депутатов, против - 13. Воздержавшихся не было.

Докладчик, начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый, заявил, что обратное переименование проспекта якобы не подпадает под закон о декоммунизации. Эта же комиссия ранее принимала решение о переименовании проспекта в Григоренко, основываясь на том, что имя Жукова как раз подпадает под действие закона.

В мае 2016 года станцию метро "Маршала Жукова" переименовали во "Дворец спорта", а проспект Жукова - в проспект советского генерала Григоренко.

В начале мая на сайте Харьковской мэрии повесили электронные петиции, которые требовали вернуть проспекту и станции метро имя Жукова. Тогда же мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поставит на голосование вопрос о возвращении советского названия проспекту Григоренко - в честь маршала Жукова, которого считают военным преступником.

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович за обратное переименование пригрозил ему тюрьмой. Зеленский дал совет Кернесу по поводу сноса памятника Жукову.

Читайте также: Кернес заявил, что памятник Жукову в Харькове скоро восстановят

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Теги: декоммунизация, Харьков, проспект жукова, георгий жуков
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