В Харькове переименовали проспект: теперь он снова маршала Жукова

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Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом пишет местный ресурс allkharkov.ua.

"За" высказались 59 депутатов, против - 13. Воздержавшихся не было.

Докладчик, начальник отдела по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый, заявил, что обратное переименование проспекта якобы не подпадает под закон о декоммунизации. Эта же комиссия ранее принимала решение о переименовании проспекта в Григоренко, основываясь на том, что имя Жукова как раз подпадает под действие закона.

В мае 2016 года станцию метро "Маршала Жукова" переименовали во "Дворец спорта", а проспект Жукова - в проспект советского генерала Григоренко.

В начале мая на сайте Харьковской мэрии повесили электронные петиции, которые требовали вернуть проспекту и станции метро имя Жукова. Тогда же мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поставит на голосование вопрос о возвращении советского названия проспекту Григоренко - в честь маршала Жукова, которого считают военным преступником.

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович за обратное переименование пригрозил ему тюрьмой. Зеленский дал совет Кернесу по поводу сноса памятника Жукову.

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