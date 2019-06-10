Кернес заявил, что памятник Жукову в Харькове скоро восстановят

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Разрушенный бюст советскому маршалу Георгию Жукову восстановят "в ближайшие недели". Об этом на съезде партии Доверяй делам заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает корреспондент LIGA.net.

Кроме того, в ближайшее время горсовет рассмотрит вопрос о возвращении проспекту имени Жукова.

2 июня в Харькове протестовали против съезда партии Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам. Позже протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова разрешить правовую коллизию в контексте декоммунизации и обсудить с общественностью вопрос демонтажа памятника советскому маршалу Георгию Жукову.

Кернес в ответ заявил, что вопрос по памятнику и проспекту будут решать депутаты горсовета.

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