Кернес заявил, что памятник Жукову в Харькове скоро восстановят

Разрушенный бюст советскому маршалу Георгию Жукову восстановят "в ближайшие недели". Об этом на съезде партии Доверяй делам заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает корреспондент LIGA.net.
Кроме того, в ближайшее время горсовет рассмотрит вопрос о возвращении проспекту имени Жукова.
2 июня в Харькове протестовали против съезда партии Кернеса и Геннадия Труханова Доверяй делам. Позже протестующие начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции.
Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова разрешить правовую коллизию в контексте декоммунизации и обсудить с общественностью вопрос демонтажа памятника советскому маршалу Георгию Жукову.
Кернес в ответ заявил, что вопрос по памятнику и проспекту будут решать депутаты горсовета.
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