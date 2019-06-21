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21.06.2019, 17:56

Кернес подписал решение о переименовании проспекта Жукова - СМИ

Кернес подписал решение о переименовании проспекта Жукова - СМИ - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)

На сайте горсовета решение о возвращении проспекту имени Жукова опубликовали без подписи главы города

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решения городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова. Эту информацию Кернес подтвердил местному изданию МедиаПорт.

Как сообщает портал, в разговоре глава Харькова посоветовал журналистам смотреть решения на сайте горсовета, но в Едином реестре городских актов решение опубликовали без подписи, только с печатью Департамента организационной работы. 

19 июня Харьковский горсовет принял решение о переименовании проспекта Григоренко. Активисты пикетировали сессию. В Институте национальной памяти потребовали от Кернеса не подписывать решение. 20 июня полиция открыла дело против горсовета. 

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Теги: декоммунизация, Харьков, геннадий кернес, проспект жукова
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