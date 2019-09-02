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Кернес собирается через суд запретить марша ХарьковПрайда

Кернес собирается через суд запретить марша ХарьковПрайда - Фото
Геннадий Кернес (фото - аккаунт в Facebook)
02.09.2019, 17:06

По словам мэра, Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении обратиться в суд о запрете проведения в этом году марша ЛГБТ-форума ХарьковПрайд, запланированного на 15 сентября. Об этом Кернес сообщил в Facebook.

По его словам, на сайте горсовета зарегистрировали петицию против ХарьковПрайда, которая за несколько дней собрала 5837 подписей, и, как он пишет, есть основания опасаться столкновений во время марша.

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", - написал Кернес.

Планируется, что ХарьковПрайд будет проводиться в течение недели - 9-15 сентября. На 15 сентября планируется проведение марша за права ЛГБТИ+.

В этом году Марши равенства уже состоялись в нескольких украинских городах, в частности, в Киеве, Одессе, Запорожье и Херсоне.

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геннадий кернес лгбт харьковпрайд Харьков
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